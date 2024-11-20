Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda sis ulaşımı yavaşlattı

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda sis ulaşımı yavaşlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Otoyolun Üçköprü, Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkileri, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında sis görüldü.

        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili oldu.

        Sis, Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Kuruçay ve Çaydurt kesimlerinde yoğunlaştı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgelerden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
        Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma!
        Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma!
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili

        Benzer Haberler

        Gezen Sinema Tırı, "beyaz perde"yi Düzce'deki köy okullarına taşıyor
        Gezen Sinema Tırı, "beyaz perde"yi Düzce'deki köy okullarına taşıyor
        Bolu Dağı'ndan geçen sürücüler mola yerlerinde zirveden manzarayı izliyor
        Bolu Dağı'ndan geçen sürücüler mola yerlerinde zirveden manzarayı izliyor
        Bolu Dağı geçişinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bolu Dağı geçişinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü