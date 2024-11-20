Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda sis ulaşımı yavaşlattı

Sis, Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Kuruçay ve Çaydurt kesimlerinde yoğunlaştı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili oldu.

Otoyolun Üçköprü, Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkileri, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında sis görüldü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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