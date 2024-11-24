Düzce'de kapanan 90 köy yolundan 85'i ulaşıma açıldı

Karla karışık yağmurun devam ettiği kent merkezinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Ekipler, dünden bu yana etkili olan kar yağışının ardından kapanan 90 köy yolundan 85'ini ulaşıma açtı.

Düzce ve ilçelerinde sorumluluk sahasında 69 iş makinesi ve 172 personelle karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açma çalışması sürüyor.

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