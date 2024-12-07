Düzce'den kısa kısa

Ormancılık potansiyeli, ormancılıkta sürdürülebilir ve ekolojik yönetim, kırsal kalkınma ve orman köylüleri ile ilişkiler, biyoçeşitlilik ve doğa koruma çalışmalarıyla doğal afetlere karşı orman yönetimi konularında sunum yapıldı.

Tesisi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı, yetkililerden bilgi aldı.

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" kapsamında defne işleme tesisine hibe desteği yapıldı.

Düzce AFAD, Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

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