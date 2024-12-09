Kadın girişimci devlet desteğiyle siyah pirince katma değer kazandırdı

ÖMER ÜRER - Düzce'nin Çilimli ilçesinde yüksek verimi dolayısıyla yetiştirilen siyah pirincin kozmetik ve kişisel temizlikte kullanılması amacıyla AR-GE çalışmaları yürüten girişimci Emine Kurtay, ürettiği doğal şampuan, kırışıklık önleyici krem, losyon ve serumları kullanıcıların hizmetine sunuyor.

İlçede 4 yıl önce yetiştirilmeye başlanan siyah pirincin barındırdığı demir, lif ve mineralleri kozmetik ve kişisel temizlik ürünlerinde kullanma fikrinden yola çıkan girişimci 41 yaşındaki Kurtay, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) görevli akademisyenlerle AR-GE çalışmalarına başladı.

Kurtay, AA muhabirine, iş hayatında girişimcilik anlamında farklı zamanlarda 3 kez KOSGEB desteği aldığını, siyah pirinç üzerinden kozmetik alanında yaptığı AR-GE'nin desteklenmesiyle ekibiyle çalışmalara başladığını anlattı.

Genel girişimcilik, inovasyon ve son olarak siyah pirinç projeleriyle aldıkları desteğin iş hayatlarına yön verdiğine değinen Kurtay, "Aslında bu çalışmayla farklılık yaratmak istedik. Düzce'de proje bazlı ekimi yapılan siyah pirincin sadece gıdada kullanılmayacağını düşünerek yola çıktık. İlk olarak siyah pirinç yağından sabun ürettik. Bu çalışmayı yaparken gördük ki, siyah pirinç diğer pirinç türlerine göre 30 kat fazla antioksidan üretiyor. Yüzden fazla mineral barındıran nadir bir ürün olduğunu gördük." diye konuştu.

Geçen yıl krem, serum, katı şampuan gibi kimyasal katkı bulunmayan doğal ürünlere ilişkin AR-GE çalışmalarını KOSGEB'e sunarak destek aldıklarından bahseden Kurtay, "Ekibim yüzde 100 kadınlardan oluşan güçlü bir ekip. Sürdürülebilir ürünler üretmek için yenilikçi ekiple çalışmalar yürütüyoruz. Yeni ürünler için dinamik ekiple çalışıyoruz." dedi.

Kurtay, ürün üzerine yaptıkları laboratuvar çalışmalarında ortaya farklı ekstratlar çıkardıklarını, bu bileşenlerin barındırdığı minerallerin kozmetikte nasıl kullanacağı konusunda 2 yıl çalışma yürüttüklerini aktardı.

- Pirincin atıl olan kısımlarını da kullanıp zayiatı önlüyorlar

Kurtay, çalışmalarının öne çıkan bir diğer özelliğinin de pirincin atıl olan kırık kısımlarını kullanmaları olduğunu, böylece üründeki zayiatın önüne geçtiklerini kaydetti.

Ürüne katma değer kazandırma ve sürdürebilirlik adına yaptıkları yenilikçilik çalışmadan mutluluk duyduğunu dile getiren Kurtay, konuşmasını şöyle tamamladı: