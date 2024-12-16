Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

Düzce'de kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 14 olaya müdahale edildi, 11 şüpheliye işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 1230 litre kaçak akaryakıt ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi.