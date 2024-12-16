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        Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Düzce'de kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 23:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:37
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        Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Düzce'de kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 14 olaya müdahale edildi, 11 şüpheliye işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 1230 litre kaçak akaryakıt ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 951,04 gram esrar, 327,51 gram sentetik uyuşturucu, 123 uyuşturucu hap, 67 mililitre ve 55 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Yakalanan 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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