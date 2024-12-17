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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:06
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci, Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis etkili oldu.

        Görüşün azaldığı bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile kenti tabiat parklarına bağlayan Aydınpınar yolunda da sis görüldü. Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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