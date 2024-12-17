Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile kenti tabiat parklarına bağlayan Aydınpınar yolunda da sis görüldü. Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci, Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis etkili oldu.

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