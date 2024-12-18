Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ve Gündüz Bakımevi'nde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl aralık ayının ikinci haftası gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuk üniversitesinde öğrenim gören çocuklar, stantlar hazırlayarak sebze meyve şeklinde kostümler giydi. Minik şefler mutfağında ise bal kabaklı magnolya yapılarak ikram edildi.

Evlerinden getirdikleri yiyecekleri de birbirlerine ikram eden minikler, farkındalık oluşturdu.

Yeni pazarlama stratejisi geliştiren kooperatif, kestane balını 7 gramlık ambalajlar halinde ev, ofis, okul, kafe gibi farklı ortamlarda tüketilmesine olanak sağlıyor.

Projeyle şeker ve glikoz bazlı tatlandırıcıların zararlarının minimize edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda kestane balı farklı miktarlarda paketler halinde satışa sunuldu.

Yığılca Balköy Kooperatifi Başkanı Turgut Ilgın, Yığılca'da üretilen kestane balının bölgedeki en kaliteli ürün olduğunu söyleyerek, "Bal tüketim alışkanlığımız genel itibarıyla 40 yaş ve üzerinde. Bu projeyle balımızı gençlerimizin zaman geçirdiği kafe, restoran, çay bahçeleri gibi yerlerin tüketim konseptine uygun hale getirmeyi amaçladık. Bunu yaparak bal tüketim alışkanlığını gençlerimize de kazandırmaya çalışıyoruz. Öte yandan ilimizin coğrafi işaretli kestane balının tanıtımına da katkı sağlanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.