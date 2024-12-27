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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:26
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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

        Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ile Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

        Güzergahı kullanan sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

        Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

        Bölgede akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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