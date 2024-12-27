Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ile Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

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