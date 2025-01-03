Düzce'de fındık ihracatı 2024'te 2 kattan fazla arttı

Düzce'de 2024 yılında gerçekleştirilen 20 bin 142 ton fındık dış satımıyla en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin, 2024 yılının ocak-aralık dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği aktarılarak, 2024'te ise 2 kattan fazla artışla 20 bin 142 ton iç fındığın Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği ifade edildi. Yüksek dış satım rakamına ulaşılan yıl içerisinde rekor ihracatın gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bir önceki yılın mahsulünün halen pazarda talep gördüğü kaydedildi.