Off-road tutkunlarının Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

Görüntüde, kirlenmemesi için uyarı yapılan Türk bayrağının aracın arkasında bulunduğu yerden çıkarılması yer alıyor.

Yolda ilerleyen gruptan, misafir aracın arkasındaki Türk bayrağının kirlenmemesi için telsizle yapılan uyarı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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