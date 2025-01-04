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        Off-road tutkunlarının Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

        Düzce'de off-road tutkunlarının Türk bayrağının kirlenmemesi için gösterdiği hassasiyet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:45
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        Off-road tutkunlarının Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
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        Düzce'de off-road tutkunlarının Türk bayrağının kirlenmemesi için gösterdiği hassasiyet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından şehir dışından gelen off-road tutkunları, Sinekli Yaylası'nda Düzce off-road grubuyla buluştu.

        Yolda ilerleyen gruptan, misafir aracın arkasındaki Türk bayrağının kirlenmemesi için telsizle yapılan uyarı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde, kirlenmemesi için uyarı yapılan Türk bayrağının aracın arkasında bulunduğu yerden çıkarılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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