Off-road tutkunlarının Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
Düzce'de off-road tutkunlarının Türk bayrağının kirlenmemesi için gösterdiği hassasiyet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Düzce'de off-road tutkunlarının Türk bayrağının kirlenmemesi için gösterdiği hassasiyet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından şehir dışından gelen off-road tutkunları, Sinekli Yaylası'nda Düzce off-road grubuyla buluştu.
Yolda ilerleyen gruptan, misafir aracın arkasındaki Türk bayrağının kirlenmemesi için telsizle yapılan uyarı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, kirlenmemesi için uyarı yapılan Türk bayrağının aracın arkasında bulunduğu yerden çıkarılması yer alıyor.
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