Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

İl merkezinde "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılar R.B. ve N.İ'nin ikametlerinde yapılan aramada 330 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında E.A'nın evine düzenlenen operasyonda da 515 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.