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        Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin cenazesi Düzce'de defnedildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 23:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:27
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        Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin cenazesi Düzce'de defnedildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

        Şehit Bazna'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çay Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

        Burada helallik alındığı sırada, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Cedidiye Camisi'ne götürüldü. Kılınan namazın ardından şehit Bazna'nın cenazesi, Düzce Şehitliği'nde defnedildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekilli Ercan Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını bildirmişti.

        Şehidin naaşı, dün Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından hava yoluyla memleketi Düzce'ye uğurlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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