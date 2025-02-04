Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin cenazesi Düzce'de defnedildi

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekilli Ercan Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Cedidiye Camisi'ne götürüldü. Kılınan namazın ardından şehit Bazna'nın cenazesi, Düzce Şehitliği'nde defnedildi.

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