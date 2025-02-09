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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:10
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram uyuşturucu ham maddesi, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ü.A, B.A. ve T.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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