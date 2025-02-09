Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram uyuşturucu ham maddesi, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

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