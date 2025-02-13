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        Sevgi ve saygıyla sürdürdükleri evliliklerinde yarım asrı geride bıraktılar

        ÖMER ÜRER - Düzce'de 53 yıldır aynı yastığa baş koyan Adem ve Dilber Karagülle çifti, ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:09
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        Sevgi ve saygıyla sürdürdükleri evliliklerinde yarım asrı geride bıraktılar
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de 53 yıldır aynı yastığa baş koyan Adem ve Dilber Karagülle çifti, ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyuyor.

        Merkeze bağlı Çam köyünde oturan 85 yaşındaki Adem ile 76 yaşındaki Dilber Karagülle, yarım asrı geride bıraktıkları evliliklerinde sevinci de hüznü de paylaşarak birbirine kenetlendi.

        Adem Karagülle, "Dilber'im" diye seslendiği eşine, özel günlerde şiir yazmayı, hediye almayı ve çeşitli sürprizler yapmayı ihmal etmiyor.

        Çocukları olmadığı için evlat edinen çift, iyi günde kötü günde birbirine destek vererek, evliliklerini sevgi ve saygıyla sürdürüyor.

        - "Eşime sürpriz yapmak beni mutlu ediyor"

        Adem Karagülle, AA muhabirine, eşine sürprizler yaparak onu sevindirmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Eşini çok sevdiğini belirten Karagülle, "Onu nasıl sevmeyeyim, başka kimsem yok ki benim. Aşkın yaşı yoktur." dedi.

        Evliliklerinde zorlukları birlikte aştıklarını dile getiren Karagülle, ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyduklarını kaydetti.

        Mutlu evlilikte hoşgörünün önemli olduğunu vurgulayan Karagülle, genç çiftlere sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

        - "53 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyoruz"

        Dilber Karagülle de kocasının iyi bir eş olduğunu, kendisini güzel davranışlarıyla mutlu ettiğini söyledi.

        Eşinin ilerleyen yaşına rağmen hayat enerjisini yitirmediğini anlatan Karagülle, 53 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüklerini kaydetti.

        Karagülle, eşinin özel günlerde kendisine sürprizler yapmasından mutluluk duyduğunu anlatarak, "Hiçbir yıl Sevgiler Günü'nü kaçırmaz. Hiçbir şey olmasa eline bir papatya alır gelir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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