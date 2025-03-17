Düzce Valiliği, Çanakkale şehitleri anısına kamu görevlileri ve öğrencilerle klip hazırladı

Düzce'de kamu görevlisi ve öğrencilerden oluşan "Düzce'nin Sesleri Korosu", kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanlarda çektiği klipte "Çanakkale bugün toz ile duman" türküsünü seslendirdi.

Düzce Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla, "Düzce'nin Sesleri Korosu" ile anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Çoğunluğu öğretmen, farklı meslek gruplarından kamu görevlisi ve öğrencilerden oluşan 18 kişilik koro, şehir merkezi, kentin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlerde kamera karşısına geçerek "Çanakkale bugün toz ile duman" türküsünü seslendirdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaklaşık 2 hafta süren çekimlerin ardından hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslan'ın, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Onların bize emanet ettiği bu topraklara sonsuza dek sahip çıkacağız" mesajıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada beğeni aldı.