Düzce'de motosiklet denetimi yapıldı

Düzce'de 17 motosiklet sürücüsüne, çeşitli ihlaller nedeniyle 120 bin 507 lira ceza kesildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun farklı noktalarında motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücü ve tescil belgeleri ile koruma başlıkları incelendi, hız sınırı ve trafikte can ve yol güvenliğini tehlikeye sokacak kural ihlalleri tespit edildi.

Sürücüler ayrıca "Bir Kural Bir Ömür" ve "Motosikletle güvenli sürüş koruyucu ekipmanla sağlanır" mottosu kapsamında bilgilendirildi.

Denetlenen 63 motosiklet sürücüsünden 17'si çeşitli ihlallerden 120 bin 507 lira cezaya çarptırıldı.