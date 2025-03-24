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        Düzce'de motosiklet denetimi yapıldı

        Düzce'de 17 motosiklet sürücüsüne, çeşitli ihlaller nedeniyle 120 bin 507 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:59
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        Düzce'de motosiklet denetimi yapıldı
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        Düzce'de 17 motosiklet sürücüsüne, çeşitli ihlaller nedeniyle 120 bin 507 lira ceza kesildi.

        Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun farklı noktalarında motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde sürücü ve tescil belgeleri ile koruma başlıkları incelendi, hız sınırı ve trafikte can ve yol güvenliğini tehlikeye sokacak kural ihlalleri tespit edildi.

        Sürücüler ayrıca "Bir Kural Bir Ömür" ve "Motosikletle güvenli sürüş koruyucu ekipmanla sağlanır" mottosu kapsamında bilgilendirildi.

        Denetlenen 63 motosiklet sürücüsünden 17'si çeşitli ihlallerden 120 bin 507 lira cezaya çarptırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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