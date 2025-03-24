Düzce'den kısa kısa

Vali Selçuk Aslan, Türk Dil ve Edebiyat Derneği Düzce Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Eftelya ve Balamir efsanesinin derleme çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Düzce'nin halk kültüründe yer alan ve dilden dile anlatılan efsanelerin masalsı dille tanıtımının yapılması amacıyla Valilik koordinesinde proje geliştiriliyor.

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