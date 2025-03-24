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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:52
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Hebeler Petrol Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

        Cami çıkışında ise salep ikramı yapılarak Osmanlı geleneği hatırlatıldı.

        - Düzce'nin efsaneleri masalsı dille tanıtılacak

        Düzce'nin halk kültüründe yer alan ve dilden dile anlatılan efsanelerin masalsı dille tanıtımının yapılması amacıyla Valilik koordinesinde proje geliştiriliyor.

        Vali Selçuk Aslan, Türk Dil ve Edebiyat Derneği Düzce Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Eftelya ve Balamir efsanesinin derleme çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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