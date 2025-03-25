Düzce'den kısa kısa
Düzce'de belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti sundu.
Düzce'de belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti sundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerinin evlerini temizleyerek hayatlarını kolaylaştırıyor.
Hizmet kapsamında, özellikle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor.
Ramazan Bayramı öncesi de bu hizmeti sürdüren ekipler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı, temiz ve mutlu ortamda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor.
- Düzce Belediye Başkanı Özlü, gençlerle buluştu
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi (DÜ) Tarım ve Doğa Topluluğu ile Düzce Genç Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen "Tarım, kent ve gelecek" konulu söyleşiye katıldı.
DÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Özlü, öğrencilerle eğitim, çalışma ve siyasi hayatından söz ederek tavsiyelerde bulundu.
"Düzce çok güzel butik bir şehir. Tarih, doğa, deniz Düzce'de her şey var." diyen Özlü, tarımın da kent için öneminden bahsetti.
Son 5 yıldır çevre düzeni planı üzerinde çalıştıklarını anlatan Özlü, Konuralp bölgesindeki çeltik tarlalarının imara açılmasına karşı olduklarını belirtti.
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