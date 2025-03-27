Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Körpeşler Mahallesi 1435. Sokak'ta, Muhammet B. ile Gökhan Y. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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