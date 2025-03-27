Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Körpeşler Mahallesi 1435. Sokak'ta, Muhammet B. ile Gökhan Y. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Muhammet B, Gökhan Y'yi tabancayla vurup kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı Gökhan Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheli Muhammet B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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