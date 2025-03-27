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        Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 21:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:43
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        Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Körpeşler Mahallesi 1435. Sokak'ta, Muhammet B. ile Gökhan Y. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Muhammet B, Gökhan Y'yi tabancayla vurup kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı Gökhan Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüpheli Muhammet B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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