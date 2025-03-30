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        Düzce Valisi Aslan, Bolu Dağı geçişinde güvenlik güçlerinin ve sürücülerin bayramını kutladı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde görev yapan güvenlik güçleri ile güzergahı kullanan sürücülerin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:33
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        Düzce Valisi Aslan, Bolu Dağı geçişinde güvenlik güçlerinin ve sürücülerin bayramını kutladı
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde görev yapan güvenlik güçleri ile güzergahı kullanan sürücülerin bayramını kutladı.

        Kaynaşlı uygulama noktasına gelen Aslan, burada görevi başındaki polis ve jandarma personeliyle bayramlaştı.

        Kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişini kullanan sürücü ve yolcuların da bayramını tebrik eden Aslan, vatandaşlara emniyet kemeri takmaları ve hız kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

        Aslan, gazetecilere, asayiş ve güvenlik konusunda gerekli planlamaların yapıldığını belirterek, "9 günlük tatil boyunca 1200 polis ve jandarma personelimiz görevinin başında olacak. Bayram tatilinin başladığı cuma gününden bugüne kadar Ankara istikametinde 544 bin 497 araç, İstanbul istikametindeyse 226 bin 299 araç olmak üzere ilimiz sınırları içerisinde toplamda 770 bin 796 araç hareket etmiştir." dedi.

        Vali Aslan, şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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