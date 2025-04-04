Düzce'de bayram tedbirleri kapsamında 19 bin 264 araç kontrol edildi
Düzce'de bayram trafiği tedbirleri kapsamında 84 personelin görev yaptığı 8 ayrı uygulama noktasında 19 bin 264 araç denetlendi.
Düzce'de bayram trafiği tedbirleri kapsamında 84 personelin görev yaptığı 8 ayrı uygulama noktasında 19 bin 264 araç denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bayram trafiği tedbirleri kapsamında, kentin giriş çıkışları başta olmak üzere 8 ayrı noktada trafik denetimleri 26 Mart'tan bu yana sürüyor.
Trafik, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan uygulamalar 8 Nisana kadar devam edecek.
Şehir içi ve bölge trafik denetim merkezlerinde 33 ekip 84 personel görev yapıyor.
Radar, dron ve narkotik köpeği destekli uygulamalarda 19 bin 264 araç kontrol edildi, 3 bin 84 araç ve sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapıldı.
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