Düzce'de bayram tedbirleri kapsamında 19 bin 264 araç kontrol edildi

Düzce'de bayram trafiği tedbirleri kapsamında 84 personelin görev yaptığı 8 ayrı uygulama noktasında 19 bin 264 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bayram trafiği tedbirleri kapsamında, kentin giriş çıkışları başta olmak üzere 8 ayrı noktada trafik denetimleri 26 Mart'tan bu yana sürüyor.

Trafik, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan uygulamalar 8 Nisana kadar devam edecek.

Şehir içi ve bölge trafik denetim merkezlerinde 33 ekip 84 personel görev yapıyor.

Radar, dron ve narkotik köpeği destekli uygulamalarda 19 bin 264 araç kontrol edildi, 3 bin 84 araç ve sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapıldı.