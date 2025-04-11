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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:12
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı nedeniyle bölgeden geçen sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

        Güzergahın Bolu kesiminde yer alan Elmalık, Abant kavşağı kesimleri ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, tünel ve viyadükler kesimlerinde de yağış görülüyor.

        Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

        Öte yandan Bolu kent merkezi ile yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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