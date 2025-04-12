Düzce'de kavga ihbarına giden polis ekipleri esnafın sürpriz kutlamasıyla karşılaştı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve meşalelerle karşılandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve meşalelerle karşılandı.
Kültür Mahallesi Fatih Caddesi'nde iş yerleri bulunan esnaf, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz etkinlik planladı.
Esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulunması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Esnaf, polis ekiplerini meşalelerle ve pastayla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.
Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan polisler, esnafa teşekkür etti.
Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun'un da katılığı etkinlik, Polis Haftası kapsamında görevi başındaki güvenlik güçlerine verilen desteğin ve sevginin göstergesi olarak takdir topladı.
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