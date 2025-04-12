Düzce'de kavga ihbarına giden polis ekipleri esnafın sürpriz kutlamasıyla karşılaştı

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun'un da katılığı etkinlik, Polis Haftası kapsamında görevi başındaki güvenlik güçlerine verilen desteğin ve sevginin göstergesi olarak takdir topladı.

Esnaf, polis ekiplerini meşalelerle ve pastayla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Kültür Mahallesi Fatih Caddesi'nde iş yerleri bulunan esnaf, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz etkinlik planladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve meşalelerle karşılandı.

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