Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kavga ihbarına giden polis ekipleri esnafın sürpriz kutlamasıyla karşılaştı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve meşalelerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kavga ihbarına giden polis ekipleri esnafın sürpriz kutlamasıyla karşılaştı
        ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve meşalelerle karşılandı.

        Kültür Mahallesi Fatih Caddesi'nde iş yerleri bulunan esnaf, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz etkinlik planladı.

        Esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulunması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Esnaf, polis ekiplerini meşalelerle ve pastayla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

        Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan polisler, esnafa teşekkür etti.

        Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun'un da katılığı etkinlik, Polis Haftası kapsamında görevi başındaki güvenlik güçlerine verilen desteğin ve sevginin göstergesi olarak takdir topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Zirai don fındığı vurdu
        Zirai don fındığı vurdu
        Taksiciler, buldukları küçük çocuğu ailesine ulaştırdı
        Taksiciler, buldukları küçük çocuğu ailesine ulaştırdı
        Düzce'de fındık bahçelerinde 'don ve buzlanma' ya karşı mücadele başlatıldı
        Düzce'de fındık bahçelerinde 'don ve buzlanma' ya karşı mücadele başlatıldı
        Düzce Valiliğinden zirai don uyarısı
        Düzce Valiliğinden zirai don uyarısı
        Düzce'de tropikal meyve üreticisi zirai don riskine karşı nöbette
        Düzce'de tropikal meyve üreticisi zirai don riskine karşı nöbette
        Dikiş kursunda aldığı eğitimle evinde atölye kurdu
        Dikiş kursunda aldığı eğitimle evinde atölye kurdu