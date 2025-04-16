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        Anadolu Otoyolu'nda cenaze dönüşü devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:01
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        Anadolu Otoyolu'nda cenaze dönüşü devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Çorum'daki yakınlarının cenaze töreninden dönenleri taşıyan Celalettin K. idaresindeki 34 BMC 704 plakalı minibüs, otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikameti Büyükaçma mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ters dönen minibüsten çıkarılan sürücü ile 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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