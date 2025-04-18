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        Düzce'de kuyumculara sahte altın satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

        Düzce'de, kuyumculara sahte altın satmak isteyen 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:06
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        Düzce'de kuyumculara sahte altın satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de, kuyumculara sahte altın satmak isteyen 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler Z.K, E.K, C.T.U. ve C.K. altın suyuyla kapladıkları bakır ve gümüş bileklik ve kolyeleri kuyumcuya satmak istedi.

        Şüphelilerin hareketlerinden kuşkulanan ve altınların sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polise ihbar etti.

        Harekete geçen ekipler, başka bir kuyumcuda 3'ü kadın 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve yaklaşık yarım kilogram sahte altın ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan şüphelilerin 2011 yılında İzmir'de aynı suçtan yakalandığı, dolandırıcılık suçundan haklarında arama kaydı olduğu öğrenildi.

        Zanlıların 2 gün önce İstanbul'da, dün ise Sakarya ve Düzce'de birçok kuyumcuda altın bozdurduğu, konuya ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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