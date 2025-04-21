Düzce'de çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Hacıaliler köyünde İ.D'ye ait evin bahçesindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.