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        Düzce'de çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de bir evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:53
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        Düzce'de çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'de bir evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Hacıaliler köyünde İ.D'ye ait evin bahçesindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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