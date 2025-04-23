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        Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:59
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        Düzce'de fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan fuhuş ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, zanlıların GSM hatlarına iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi tedbiri uygulandı.

        Dinlemelerde, şüphelilerin fuhuş suçunu işlediklerinin tespit edilmesinin ardından 7 ekip ve 20 personelin katılımıyla 10 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan 5 zanlının ikametlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 980 lira, 18 telefon hattı, 12 cep telefonu, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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