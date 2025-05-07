Düzce'den kısa kısa

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi.

Gölyaka Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerine devam ediyor.

Zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kurallara aykırı tespit yapılması durumunda İl Ticaret Müdürlüğüne bilgi veriyor.

- Vali Aslan'dan köylere ziyaret

Vali Selçuk Aslan il genelinde köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Gölyaka ilçesine bağlı Taşlık, Açma ve Aksu köylerini ziyaret eden Aslan, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Aslan, ziyaretlerinde kırsal kalkınmanın önemine değindi, devletin şefkat elinin her zaman milletin yanında olduğunu belirtti.

- Kaymakam Pişkin'den ziyaret

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğretmenevi ve sanat okulunun çeşitli kısımlarını inceleyen Pişkin, sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.