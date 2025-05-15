Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali" başladı

        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nin açılış programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nin açılış programı yapıldı.

        Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, festivalin adını kentin kültürel köklerinden aldığını belirtti.

        Türkiye’nin "en genç" ili sayılsa da Düzce'nin çok köklü geçmişe sahip olduğunu anlatan Aslan, "Konuralp, Düzce’nin tarih sahnesine çıkışında önemli yere sahip olan ve kültürel zenginlikleriyle sanata ilham veren değer. Bizler de bu değeri sinemayla görünür kılmak istiyoruz." dedi.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, film festivallerinin sanatla kurulan ilişkide çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Sinema festivalleri yapımcılar, oyuncular, eleştirmenler ve özellikle bu alanda kendini göstermeye çalışan gençler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Şehrimizin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması ulaştığımız seviyenin, sinemaya olan saygımızın, sanata olan desteğimizin bir göstergesidir." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinemacıların dertli insanlar olduğunu, derdi olmayanın sinemada var olamayacağına dikkati çekerek, "Bizim de derdimiz, içinde bulunduğumuz dijital uygarlık çağında sinemanın öneminin altını çizmek. Sineması güçlü olmayan güçlü bir ülke yoktur. Biz içinde bulunduğumuz yüzyılda 'Türkiye Yüzyılı' iddiasındayız ve bundan dolayı çok güçlü bir sinemaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve Festival Komite Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir de konuşmalarında organizasyonun Türk sinemasına önemli katkılar sağlamasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından festivalin onur konuğu sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit katılımcılarla söyleşide bir araya geldi.

        Koçyiğit, "Susuz Yaz" filmiyle başlayan sinema serüvenini anlattı. Vali Aslan, açılış programının sonunda ünlü sinema sanatçısına "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü takdim etti.

        Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Koçyiğit, festivale davet edilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Genç sinemacıların yetişmesi konusunda yürek açmış, kucak açmış başta Vali'mize, Rektör'ümüze ve festivalimize destek sağlamış kurum ve sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Üniversitedeki açılışın ardından Mutfak Sanatları Merkezi'nde festivalin gala yemeği verildi.

        - 4 gün sürecek festivale 81 ülkeden 1312 başvuru yapıldı

        Zengin içeriğe sahip 4 gün sürecek festivale, 81 ülkeden 1312 başvuru yapıldı. Festivalde, "Kurmaca Film, Belgesel Film ve Yapım Destek" kategorilerinde yapılacak yarışmalarla, sinemaya emek veren sanatçılar ödüllendirilecek.

        Atölye çalışmaları, söyleşiler, film gösterimleri, ustalık sınıfı buluşmalarının yapılacağı festivalde "Valilik Özel Ödülü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını içeren aile temalı bir filme verilecek.

        Festival kapsamında "Televizyon ve Aile", "Türk Sineması ve Aile", "Dijital Platformlar ve Aile" başlıklı oturumlarda akademisyenler ve sektörün önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Düzce'de 12 engeli bireye, temsili askerlik sonrası tezkere
        Düzce'de 12 engeli bireye, temsili askerlik sonrası tezkere
        Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı
        Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta engelli gençler temsili askerlik yaptı
        Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi
        Yığılca Anaokuluna "Ayın Fark Yaratan Okulu" belgesi verildi
        Kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu
        Kurbanlık aldığı koçla arkadaş gibi oldu
        Düzce uluslararası film festivaline ev sahipliği yapacak
        Düzce uluslararası film festivaline ev sahipliği yapacak
        Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı
        Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı