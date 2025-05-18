Düzce'de köylerin üzerini kaplayan sis denizi havadan görüntülendi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylerin üzerini kaplayan sisin oluşturduğu manzaralar dronla kayda alındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylerin üzerini kaplayan sisin oluşturduğu manzaralar dronla kayda alındı.
İlçeye bağlı Hemşin köyü ve çevresinde etkili olan sis, yeşillikler içerisindeki köylerle uyum sağladı.
Sabah saatlerinde bölgede etkili yağışın ardından oluşan sis denizi, hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.
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