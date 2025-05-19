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        Düzce'de kırmızı ışıkta geçen otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:50
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        Düzce'de kırmızı ışıkta geçen otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasında
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        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda seyreden plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Metek TOKİ Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durmayarak yolun karşısına geçen Cansu Ç. ve Zehra Ş'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, olay sonrası kaza yerinden uzaklaşan otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, bağlantı yolunda ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta geçerek 2 yayaya çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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