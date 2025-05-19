Düzce'de kırmızı ışıkta geçen otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda seyreden plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Metek TOKİ Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durmayarak yolun karşısına geçen Cansu Ç. ve Zehra Ş'ye çarptı.

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