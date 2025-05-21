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        Düzce'de Müzeler Haftası antik kentte kutlandı

        Düzce'de Müzeler Haftası dolayısıyla tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kutlama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:42
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        Düzce'de Müzeler Haftası antik kentte kutlandı
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        Düzce'de Müzeler Haftası dolayısıyla tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kutlama etkinliği düzenlendi.

        Vali Selçuk Aslan, Konuralp bölgesinde yer alan antik kentin seyir terası bölümünde Valilik koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve Konuralp Müze Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda, müzelerin milletlerin hafızası olduğunu söyledi.

        Anadolu topraklarında insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinin bulunduğunu, antik kentin de çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını aktaran Aslan, "15 bin kişilik amfitiyatronun hemen yanı başındayız. İşte müzeler, bu medeniyetlerde yapılan gündelik faaliyetlerden kültür sanat çalışmalarına kadar birçok konuda fikir sahibi olmamızı sağlayan tarihsel laboratuvarlardır." dedi.

        Konuralp Müze Müdürü İhsan Arslan da geçmişin izlerini taşıyan antik kentte Müzeler Haftası'nın kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.

        Coğrafi işaretli Konuralp pirincinden yapılan Konuralp pilavı ikramının ardından katılımcılar, antik kentteki amfitiyatroyu gezdi.

        Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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