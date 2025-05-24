Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Sahile gelenler denize girerek serinledi, güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise park, çay bahçeleri ve kafelerde aileleriyle vakit geçirdi, sahil bandında yürüyüş yaptı.

İki metropol şehir Ankara ve İstanbul'un ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca, hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

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