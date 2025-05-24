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        Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havada serinlemek isteyenler denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:04
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        Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havada serinlemek isteyenler denize girdi.

        İki metropol şehir Ankara ve İstanbul'un ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca, hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

        İlçede 25 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle sahil şeridinde yoğunluk yaşandı.

        Sahile gelenler denize girerek serinledi, güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise park, çay bahçeleri ve kafelerde aileleriyle vakit geçirdi, sahil bandında yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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