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        Düzce'de Türk Mutfağı Haftası'nda "Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni" düzenlendi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yöresel lezzet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:30
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        Düzce'de Türk Mutfağı Haftası'nda "Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni" düzenlendi
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yöresel lezzet şöleni düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Yığılca Belediyesi ve Yığılca Kaymakamlığının katkılarıyla Harmantepe Sosyal Tesisleri'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni'nde ilçenin zengin mutfak kültürünün sergilendiği stantlar gezildi.

        Şölende, gönüllü kadınların büyük bir özveriyle hazırladığı geleneksel yemekler katılımcılara ikram edildi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan burada yaptığı konuşmada, ilçenin homojen nüfusuyla Türk kültürünün maddi ve manevi tüm unsurlarını yaşattığını belirterek, "Burada yapılan yemekler, Anadolu'nun bize ait olduğunu resmeden gastronomi kültürünün günden güne, nesilden nesle aktarılarak modernizmin karşısında kaybolmasına engel olan çalışmalardır." dedi.

        - "Bu tür etkinlikler ata yadigarı lezzetleri hatırlatıyor"

        AK Parti Düzce Milletvekili MKYK Üyesi Ayşe Keşir ise Türk Mutfağı Haftası'nın önemine dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin ata yadigarı lezzetleri hatırlattığını ve sadece bir lezzet festivali olmadığını söyledi.

        Düzce'nin göçlerle oluşan bir şehir olduğunu ve mutfak kültürünün çok zengin olduğunu kaydeden Keşir, "Mutfağına sahip çıkmak sadece annesinin, anneannesinin yemeğine sahip çıkmak değildir, atalarına, ecdadına sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere miras bırakmaktır." dedi.

        Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ise lezzet şöleninin, kültürü, birlik ve beraberliği ile topraktan doğan kadim değerleri bir araya getirmenin heyecanını yaşattığını ifade etti.

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, şölende tanıtılan her bir yemeğin, yöre insanının sıcaklığını, samimiyetini ve misafirperverliğini yansıttığını dile getirdi.

        İlçenin, şelaleler, mağaralar, tabiat parkları, yaylalar, bal arıları ve ormanlarıyla bereketli topraklara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Savaş, Yığılca Lezzet Şöleni'nin, Karadeniz'in coşkusuyla İç Anadolu'nun sadeliğinin harmanlandığı kendine özgü bir yapısı olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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