Düzce'de doğal oluşumlarıyla ünlü Sarıkaya Mağarası'nda gençlik festivali başladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğal oluşumlarıyla her mevsim ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sarıkaya'da gençlik festivali başladı.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl geleneksel hale getirilen "Sarıkaya Cavefest"in açılışında, mağaranın çevre düzenlemeleri kapsamında yenilenen alanları ziyarete açıldı. Bu kapsamda, mağara çevresinde bir amfi tiyatro ve geniş yeşil alanlar oluşturuldu.

Katılımcılar, yüksekliği yaklaşık 40, uzunluğu 717, galerisi ise 514 metre olan ve paleosen-alt eosen kireç taşlarının birleştiği yarı fosil özelliğe sahip mağaradaki doğal oluşumlara ve yenilenen alanlara hayran kaldı.

Açılışta konuşan Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Sarıkaya Mağarası'nın turizm için önemine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sarıkaya Mağarası, Türkiye'nin en büyük 4 mağarası olma özelliğini taşıyor. Henüz değeri bilinmeyen, keşfedilmeyen bir mağara. Biz bunu daha fazla duyurabilmek adına burada böyle bir çalışma yaptık. Önceki seferlerde buraya geldiğimizde ihtiyacı tespit ettik. Vatandaşlarımız mağaraya geldiğinde oturacak bir alan bulamamaktaydılar. Sarıkaya Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra ailelerin mangal, doğa severlerin çadır kampı yapabilecekleri ve yine spor severlerin faaliyetlerini yürütebilecekleri güzel bir alan oldu."