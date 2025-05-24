Düzce'de doğal oluşumlarıyla ünlü Sarıkaya Mağarası'nda gençlik festivali başladı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğal oluşumlarıyla her mevsim ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sarıkaya'da gençlik festivali başladı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğal oluşumlarıyla her mevsim ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sarıkaya'da gençlik festivali başladı.
Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl geleneksel hale getirilen "Sarıkaya Cavefest"in açılışında, mağaranın çevre düzenlemeleri kapsamında yenilenen alanları ziyarete açıldı. Bu kapsamda, mağara çevresinde bir amfi tiyatro ve geniş yeşil alanlar oluşturuldu.
Katılımcılar, yüksekliği yaklaşık 40, uzunluğu 717, galerisi ise 514 metre olan ve paleosen-alt eosen kireç taşlarının birleştiği yarı fosil özelliğe sahip mağaradaki doğal oluşumlara ve yenilenen alanlara hayran kaldı.
Açılışta konuşan Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Sarıkaya Mağarası'nın turizm için önemine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Sarıkaya Mağarası, Türkiye'nin en büyük 4 mağarası olma özelliğini taşıyor. Henüz değeri bilinmeyen, keşfedilmeyen bir mağara. Biz bunu daha fazla duyurabilmek adına burada böyle bir çalışma yaptık. Önceki seferlerde buraya geldiğimizde ihtiyacı tespit ettik. Vatandaşlarımız mağaraya geldiğinde oturacak bir alan bulamamaktaydılar. Sarıkaya Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra ailelerin mangal, doğa severlerin çadır kampı yapabilecekleri ve yine spor severlerin faaliyetlerini yürütebilecekleri güzel bir alan oldu."
Festivalin, bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına değinen Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ise "Sarıkaya çok güzel destinasyon alanıdır. Sarıkaya Mağaramız bu bölgenin en büyük mağarası. 'Karadeniz, Düzce' deyince akla ilk gelen noktalardan bir tanesi. Bu güzelliği herkesin görmesi için burada bir gençlik festivali düzenliyoruz. Başta Yığılca Kaymakamlığımız ve Yığılca Belediyemiz olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.
İki gün sürecek festivalin ilk günü, çadırların kurulduğu, badminton, voleybol, futbol, dart ve ok atma yarışlarının düzenlendiği renkli görüntülere sahne oldu.
Festival, ödül avı, doğa yürüyüşü, spor müsabakaları, geleneksel yarışmalar, konserler, canlı müzik, açık hava sineması ve gökyüzü gözlem etkinlikleriyle devam edecek.
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