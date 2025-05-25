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        Çilimli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayşenaz Tosun, judoda Balkan ikincisi oldu

        Bosna-Hersek'te yapılan Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nda 44 kilogramda yarışan Çilimli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayşenaz Tosun, gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:49 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:49
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        Çilimli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayşenaz Tosun, judoda Balkan ikincisi oldu
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        Bosna-Hersek'te yapılan Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nda 44 kilogramda yarışan Çilimli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayşenaz Tosun, gümüş madalya kazandı.

        2024 yılında "kuraş" branşında ümitler dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Tosun, 2025 yılında ise aynı branşta gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

        Başarılarına yenisini ekleyen Tosun, Bosna-Hersek'te düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı.

        Tosun, her şampiyonada Çilimli ilçesinin gençliğini ve çocuklarını düşünerek yarıştığını belirterek, "İnşallah arkamdan güzel altyapı gelir. Ben yolu açtım. İlçemizde spor adına aile olduk. Çilimli Kaymakamımızı abim gibi görüyor ve istişareler ediyorum. Çilimli Belediyesi de benim arkamdaki en büyük desteğim. Yılmaz başkanımla yarışmaları konuşabiliyorum. Oluşan aile ortamı da başarıyı getiriyor." ifadelerini kullandı.

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