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        Düzce'de mobil eğitim tırında trafik kuralları anlatıldı

        Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:30
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        Düzce'de mobil eğitim tırında trafik kuralları anlatıldı
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        Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" kapsamında, Anıtpark Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil trafik eğitimi ve emniyet kemeri simülasyon tırları konuşlandırıldı.

        Öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde alana getirilerek trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, ardından alandaki trafik eğitim parkurunda öğrendiklerini uyguladı.

        Çocuklar, eğitimin ardından trafik jandarmasının görevleri sırasında kullandıkları ekipman ve teçhizatları inceleyerek, kullanımları hakkında bilgi aldı.

        Trafik kazasında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla yetişkin bireyler de simülasyon aracına bindirilerek, kazada aracın devrilmesi sonucu yaşanan durumu deneyimledi.

        Vatandaşlardan Kemal Bahar, yavaş ve dikkatli araç kullanılması gerektiğini belirterek, "Tahmin ettiğimden daha kötü bir senaryo. Hazırlıklı olmama rağmen gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz ve durumu düzeltecek bir ortam yok." dedi.

        Mobil trafik araçları, iki gün boyunca Anıtpark Meydanı'nda kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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