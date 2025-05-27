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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:16 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:16
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, H.B, B.Ş, B.A, O.K. ve E.K. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 82 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, B.Ş, B.A. ve O.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli E.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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