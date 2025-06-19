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        Çocuklarının duygu yüklü mektuplarıyla sigara bağımlılığından kurtuldular

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de aynı sınıfta eğitim gören 3 öğrenci, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında yazdıkları mektuplarla bazı aile bireylerinin yıllardır bağımlısı oldukları sigarayı bırakmalarına öncülük etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:20
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        Çocuklarının duygu yüklü mektuplarıyla sigara bağımlılığından kurtuldular
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        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de aynı sınıfta eğitim gören 3 öğrenci, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında yazdıkları mektuplarla bazı aile bireylerinin yıllardır bağımlısı oldukları sigarayı bırakmalarına öncülük etti.

        Yeşilay tarafından 2018 yılında hayata geçirilen, 2019 yılından itibaren de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün fon desteğiyle yürütülen proje kapsamında, ilk ve ortaokullarda bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam alanlarında öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Düzce'de okulları tek tek gezen Yeşilay gönüllüleri, çeşitli eğitsel ve eğlenceli görsel etkinliklerle hem kurumu tanıtıyor hem de tütün, alkol, kumar, madde ve dijital bağımlılığa karşı öğrencileri bilgilendiriyor.

        Gümüşova ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda proje dahilinde geçen ay gerçekleştirilen "Ebeveynlere mektup" etkinliği ise bazı velilerin tütün bağımlılığından kurtulmasını sağladı.

        Öğrenciler Görkem Demiray, Kerem Yüksel ve Eflin Nur Macit, aile büyüklerine bağımlılık yapan maddelerin zararlarını anlattıkları duygu yüklü mektuplar yazdı.

        Mektupların ulaştığı anne, baba ve dede, çocukların yazdıklarından etkilenerek yıllarca tiryakisi oldukları sigarayı bırakarak sağlıklı yaşama ilk adımı attı.

        Yeşilay Düzce Şubesi ve Gümüşova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 öğrenciye plaket ile "Biz Yeşilay Gönüllüsüyüz" belgesi, farklı kanallarla takipleri sağlanan aile büyüklerine de "Sigarasız Yaşam" belgesi verildi.

        - "Her yaş grubuna yönelik etkinlikler yapıyoruz"

        Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, AA muhabirine, projenin yaklaşık 7 yıldır ülke genelinde uygulandığını belirterek, "Amacımız, Yeşilayı öğrencilerimize tanıtmak, sevdirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Projeyi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilk ve ortaokullarda uyguluyoruz. Çocuklarımız okullarında bizim gönüllü öğrencilerimiz tarafından çeşitli etkinliklerle eğitiliyor. Gönüllü öğrencilerimiz de üniversiteli gençler. Onlar da özel eğitim alarak çeşitli videolar, müzikler ve eğlenceli oyunlarla bilinçlendiriyor." diye konuştu.

        Yeşilayın toplumun her kesiminden her yaş grubuna yönelik projeler ve etkinlikler yaptığını anlatan Korkmaz, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi de öğrencilerimize yönelik ama asıl hedef onların anne, baba ve büyüklerine ulaşmak. Projeyle bağımlılık yapan maddelere karşı bilinçlendirdiğimiz çocuklarımız buna yönelik mektuplar yazarak ailelerinin bağımlılıktan kurtulmalarına vesile oluyor." dedi.

        - "Sigarayı bıraktıktan sonra hayatımda çok şey değişti"

        5. sınıf öğrencisi Görkem Demiray, annesine mektup yazdığını dile getirerek, "Mektupta 'Anneciğim seni çok seviyorum, sigarayı bırak, sana bir şey olmasından çok korkuyorum.' yazdım. Yeşilay sayesinde yazdığım mektupla anneme sigarayı bıraktırdım. Ben de annem de çok mutlu olduk. Yeşilay'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anne 29 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Demiray da 13 senedir tiryakisi olduğu sigarayı oğlunun yazdığı mektupla bıraktığını belirterek, "Sigarayı bıraktıktan sonra hayatımda çok şey değişti. Sigarayı bıraktıktan sonra bahçe işleriyle uğraşmaya başladım. Çocuklarımla daha çok vakit geçiriyorum, onları temiz koklayıp öpebiliyorum. Herkese de bırakmaları için tavsiye ederim." diye konuştu.

        - "20 yıllık alışkanlığımı sonlandırmanın mutluluğunu yaşıyorum"

        Öğrenci Kerem Yüksel de mektupla hem babasına hem de dedesine sigarayı bıraktırdığını anlatarak, artık onlara daha rahat sarıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Baba 42 yaşındaki 2 çocuk sahibi Abdulkadir Yüksel, 20 yıllık tütün alışkanlığını sonlandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Oğlum hem benim hem de dedesi için mektup yazmış. Daha önce de zaten çocuklarım bana 'Baba seni sevemiyoruz, yanaşamıyoruz, sigara kokuyorsun.' diye şikayette bulunuyorlardı. Mektubu okuduktan sonra sigarayı bıraktım. Mektupta 'Baba, dede, sizi çok seviyorum. Sigarayı bırakırsanız sizi daha çok seveceğim ve sarılacağım.' yazıyordu. Şu bir gerçek, sigara çocuklardan ve sağlıktan önemli değil. Sigarayı bıraktıktan sonra nefes alman, yürüyüşün, yemek yemen, yatman her şey değişiyor. Dedesi 76 yaşında yaklaşık 50 senedir sigara içiyordu, o da torununun mektubuyla bıraktı. Şu an yaşlı ama formunu koruyor, sağlığı daha iyi."

        Eflin Nur Macit ise dedesine onu sigara nedeniyle kaybetmekten korktuğunu belirttiği mektup yazdığını aktararak, sigarayı bıraktıktan sonra dedesine artık daha rahat sarılabildiğini kaydetti.

        35 yıldır bağımlısı olduğu sigaradan kurtulan 65 yaşındaki Ayhan Macit, "Bundan sonra içmeyeceğim. Yürürken, hareket ederken çok fark ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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