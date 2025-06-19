Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik çalışma kapsamında durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 27 uyuşturucu hap, 158 gram sentetik uyuşturucu, 2 cam aparat ve anahtarlık görünümlü hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K, A.A, H.K. ve E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.
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