Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik çalışma kapsamında durdurduğu bir araçta arama yaptı.

        Aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 27 uyuşturucu hap, 158 gram sentetik uyuşturucu, 2 cam aparat ve anahtarlık görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K, A.A, H.K. ve E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!

        Benzer Haberler

        Çocuklarının duygu yüklü mektuplarıyla sigara bağımlılığından kurtuldular
        Çocuklarının duygu yüklü mektuplarıyla sigara bağımlılığından kurtuldular
        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapılıyor
        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapılıyor
        Yığılca'da "acı bal" hasadı tamamlandı
        Yığılca'da "acı bal" hasadı tamamlandı
        Düzce'de "Kissamu" eğitim projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi
        Düzce'de "Kissamu" eğitim projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi
        Düzce'de depremin ardından yıkılarak yeniden inşa edilen camide yazı ve tez...
        Düzce'de depremin ardından yıkılarak yeniden inşa edilen camide yazı ve tez...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa