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        Düzce'de kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında doğaya samuray arısı salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:02 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:02
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        Düzce'de kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında doğaya samuray arısı salındı.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen ve kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arıları, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde fındık arazilerine yakın bölgelere bırakıldı.

        Bölgede kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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