Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya "mavi bayrak" tekrar kazandırıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ismini, UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ceneviz Kalesi'nden alan plajın mavi bayrak alması dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya "mavi bayrak" tekrar kazandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ismini, UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ceneviz Kalesi'nden alan plajın mavi bayrak alması dolayısıyla program düzenlendi.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca'da 2021 ve 2022 yılında 3 plajda kaybedilen mavi bayrakların geri alınması için çalışma başlatıldı.

        Akçakoca Belediyesince, Kaymakamlık, Düzce Belediyesi ve il genelinde birçok kamu kurumunun işbirliğiyle yürütülen arıtma ve altyapı çalışmalarıyla söz konusu plajlardan Ceneviz Kalesi Plajı tekrar mavi bayrak almaya hak kazandı.

        Akçakoca Kaymakamı Deniz Pikin, göndere bayrak çekme töreninde yaptığı konuşmada, ilçe turizmi açısından çok önemli bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "İlçenin güzide noktalarından biri, tarihin ve doğanın iç içe olduğu bir yerdeyiz. Ceneviz Kalesi Plajı, artık uluslararası standartlarında anlam atfettiği değere dönüşmüş durumda. Bunun korunup üzerine yenilerinin eklenerek devam etmesini ümit ediyorum." dedi.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca'nın sadece Düzce için değil bölge için de çok önemli bir yer olduğunu anlatarak, "Akçakoca'yı diğer yerlerle karıştırmayın, çok özel bir ilçe. Kimliği olan, denize açılan bir şehir. Geçen dönemlerde mavi bayraklarımız azaldığında gerçekten çok üzülmüştük. Bu bayrağı bize kazandıran Akçakoca Belediyesi ve Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, yaklaşık 1 yıl süren yoğun çalışmalarla Ceneviz Kalesi Plajı'na tekrar mavi bayrağı kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Kaymakamlığımızın destekleri, TÜRÇEV ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşmeler ve çok yoğun mücadele verdik, sonunda olumlu gelen haberle bunun keyfini yaşadık." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Albayrak, mavi bayrağı Türk bayrağının yanında göndere çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!

        Benzer Haberler

        Bolu'da piknikte kaybolan engelli çocuk, 4 saat sonra Düzce'de bulundu
        Bolu'da piknikte kaybolan engelli çocuk, 4 saat sonra Düzce'de bulundu
        Erbakan: İran'dan sonra sıra Türkiye'ye geliyor
        Erbakan: İran'dan sonra sıra Türkiye'ye geliyor
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Düzce 3. Olağan Kon...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Düzce 3. Olağan Kon...
        Kaynaşlı'da ev yangını söndürüldü
        Kaynaşlı'da ev yangını söndürüldü
        Düzce'de denize girmek yasaklandı
        Düzce'de denize girmek yasaklandı
        Zabıta ekiplerinden inşaatlara 'YKS' uyarısı
        Zabıta ekiplerinden inşaatlara 'YKS' uyarısı