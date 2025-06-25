Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Balköy satış ofisi ve bal dolum tesisi açılışı yapıldı

        Yığılca Balköy Kooperatifi bal dolum tesisi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balköy satış ofisi ve bal dolum tesisi açılışı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yığılca Balköy Kooperatifi bal dolum tesisi açılışı yapıldı.

        Yığılca Kaymakamlığı bahçesindeki açılış töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yığılca arısının çok farklı bir bala sahip olduğunu belirtti.

        Yığılca arı neslinin korunmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Aslan, "Bu arıyı ve balı korumak, nesilden nesle aktarmak çok kıymetli. Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz. Markalaşmak çok kıymetli. Uyguladığımız bu projede inşallah daha çok katma değer elde edeceğiz. Markamızla Yığılca ilçemizden dünyaya açılacağız." ifadelerini kullandı.

        Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, satış ofisi ve bal dolum tesisinin tüm arıcılara hayırlı olmasını diledi.

        Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu da yeni bir projeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da ilçenin, doğasıyla, havasıyla, suyuyla ve balıyla ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Yığılca balı, sadece bölgemizin değil tüm Türkiye'nin ve hatta dünyanın tanıdığı, kalitesi tescillenmiş bir marka olma potansiyeline sahip. Bizler, bu projemizle, Yığılca balının değerini bir kez daha ortaya koymayı, üreticimizin emeğini korumayı ve markalaşma yolunda önemli bir adım atmayı hedefledik."

        Balköy Kooperatif Başkanı Turgut Ilğın, arıcılıktaki amaçladıklarını üreticilerin emeğini yerinde değerlendirmek, kırsal kadın ve genç istihdamını arttırmak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Düzce'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Vali, saz kesme makinesi ile gölü temizledi
        Vali, saz kesme makinesi ile gölü temizledi
        Yığılca'da 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hat yenileniyor
        Yığılca'da 7 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan hat yenileniyor
        Düzce'de kanat açıklığı 15 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
        Düzce'de kanat açıklığı 15 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
        Yeşilay, Düzce'de kuracağı uluslararası kamp merkezinde doğanın rehabilite...
        Yeşilay, Düzce'de kuracağı uluslararası kamp merkezinde doğanın rehabilite...
        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya "mavi bayrak" tekrar kazandırıldı
        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya "mavi bayrak" tekrar kazandırıldı