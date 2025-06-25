Balköy satış ofisi ve bal dolum tesisi açılışı yapıldı

Yığılca Balköy Kooperatifi bal dolum tesisi açılışı yapıldı.

Yığılca Kaymakamlığı bahçesindeki açılış töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yığılca arısının çok farklı bir bala sahip olduğunu belirtti.

Yığılca arı neslinin korunmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Aslan, "Bu arıyı ve balı korumak, nesilden nesle aktarmak çok kıymetli. Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz. Markalaşmak çok kıymetli. Uyguladığımız bu projede inşallah daha çok katma değer elde edeceğiz. Markamızla Yığılca ilçemizden dünyaya açılacağız." ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, satış ofisi ve bal dolum tesisinin tüm arıcılara hayırlı olmasını diledi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu da yeni bir projeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da ilçenin, doğasıyla, havasıyla, suyuyla ve balıyla ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: