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        Bodrumspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:14
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        Bodrumspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıktı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

        Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı, 1 Ağustos'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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