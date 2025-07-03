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        Düzce'de denizde hortum oluştu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karadan göründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:03
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        Düzce'de denizde hortum oluştu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karadan göründü.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi.

        Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.

        Hortum, Ayazlı, Çuhallı ve Liman bölgesindeki plajlardan görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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