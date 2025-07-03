Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karadan göründü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karadan göründü.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi.
Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.
Hortum, Ayazlı, Çuhallı ve Liman bölgesindeki plajlardan görüldü.
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