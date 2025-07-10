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        Düzce'de minibüsün çarptığı bisikletli öldü

        Düzce'de yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:11 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:11
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        Düzce'de minibüsün çarptığı bisikletli öldü
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        Düzce'de yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Otoban bağlantı yolu Darıcı Mahallesi mevkisinde bulunan yaya geçidini kullanarak bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yaşar Kubal'a (64), E.Y. idaresindeki 81 S 0433 plakalı minibüs çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik şeridi çekilerek yol güvenliği sağlandı.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Kubal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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