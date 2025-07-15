Düzce'nin 19 bin nüfuslu ilçesi bireysel branşlarda başarılı sporcular yetiştiriyor

Düzce’nin Çilimli ilçesinde belediyenin spor kulübü bünyesinde açılan yakın temas spor branşları, çocuklara ve gençlere sağlıklı yaşamın kapılarını açmasının yanı sıra başarıyı beraberinde getiriyor.

Çilimli Belediyesi Spor Kulübü’nde yaklaşık 1,5 yıl önce ilçede yaşayan çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla judo, kuraş ve kuşak güreşi branşları açıldı.

Okullarda öğretmenleri tarafından fiziki yapısı bu sporlara uygun olduğu tespit edilen veya yetenekleri keşfedilen öğrenciler, aileleriyle görüşüldükten sonra kulübe kazandırılmaya başlandı.

19 bin nüfusu bulunan ilçedeki kulüp bünyesinde yer alan sporcu sayısı yaklaşık 1,5 yıllık süreçte 3 kat artarak 10’dan 30'a çıktı.

Kuraşta bir dünya üçüncülüğü, 2 Avrupa şampiyonluğu, judoda ise Balkan ikinciliği bulunan milli sporcu Ayşenaz Tosun'un da yer aldığı kulüpte, altyapıdan gelen 10 sporcu ise il bazında ve Türkiye'deki turnuvalarda ilk 3'e girerek dereceler elde etti.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, AA muhabirine, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla belediyenin spor kulübü bünyesinde bireysel yakın temas branşları açtıklarını söyledi.

Kulübün alt yapısına kazandırılan sporcuların çok kısa sürede elde ettikleri başarıların ardından söz konusu branşlara ağırlık verdiklerini dile getiren Yıldız, "Çocuklarımıza ve gençlerimize bu tür imkanları sağladıktan sonra onların gözlerindeki ışığı ve enerjiyi fark ettik. Onlar başarılı oldukça biz de çok mutlu olduk. Biz antrenörlerimizle devamlı görüşüyoruz. Malzeme desteği olsun, turnuva için gittikleri şehirler olsun onların başarısı için her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.

Çilimli Belediyesi Spor Kulübü Judo ve Kuraş A Takım Antrenörü Nermin Alayıldız ise ekip çalışmasıyla kısa sürede önemli başarılar elde ettiklerine değinerek, "Burada Belediye Başkanı'nın öncülüğünde güzel bir ekip çalışması yürütüyoruz. Her şeyden önce güzel bir aile ortamı oluşturduk. Çilimli sokaklarında çocuklar artık antrenman, forma, madalya konuşmaya başladı. Bu da bizim için hedefli çocuklar demek. Böyle küçük bir ilçenin sporla anılıyor olması bizim için çok gurur verici." diye konuştu.