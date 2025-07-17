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        Yuvalarını kaybeden baykuş yavruları doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları değerlendirilen 5 baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğündeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:13
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        Yuvalarını kaybeden baykuş yavruları doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları değerlendirilen 5 baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğündeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

        Çilimli ilçesindeki ormanlık alanda yaklaşık 1 ay önce duyarlı vatandaş tarafından bitkin bulunduktan sonra DKMP Şube Müdürlüğüne teslim edilen, bölgede yaygın görülen baykuş türlerinden kukumav yavruları tedaviye alındı.

        Müdürlük veterinerleri Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün ilgilendiği yavruların iyileşme süreci tamamlandı.

        Baykuş yavruları, uzman ellerde doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor. Müdürlük personelinin ilgi odağı haline gelen yavrular, rehabilitasyon sürecinin ardından bulundukları bölgede doğaya salınacak.

        - "Onlar kanat çırptığında tarifsiz sevinç yaşıyoruz"

        Veteriner Murat Ünlü, AA muhabirine, yavruları yaklaşık 1 aydır müdürlükte misafir ettiklerini söyledi.

        Yavruları uçamaz haldeyken teslim aldıklarını belirten Ünlü, "İlk tespitimizde yorgun, bitkin ve bağışıklık sistemlerinin çökmüş olduğunu belirledik. Hemen protein ve gıda takviyesi ile ek olarak bit pire tedavisi yaptık." dedi.

        Ünlü, yavruların tedavi sürecine olumlu yanıt verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bebeklik tüylerini attılar ve artık genç bireyler. Önümüzdeki günlerde onları doğaya salacağız. Kukumav diye bilinen baykuşlar, aslında insan dostu, çiftçi dostu. Tarladaki haşaratları yiyerek besleniyorlar. Yerleşik hayata yakın yerlerde yaşarlar. Etçil bir kuş olduğu için protein ağırlıklı beslenir. Biz de onları bu şekilde besledik. Tavuk ciğeri gibi besinler vererek gelişimlerini sağladık. Şu an durumları gayet iyi."

        Yavrularla aralarında duygusal bağ oluştuğunu anlatan Ünlü, "Biz duygusal bağ kursak da onların yeri doğa. Özgürlük onlar için daha güzel. Onlar uçtuklarında mutlu oluyoruz. Onlar kanat çırptığında tarifsiz sevinç yaşıyoruz. Doğaya özgürce kanat çırpacakları gün geldiğinde biz de mutluluk yaşayacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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