Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de dikenli tellere dolanan ayı ekiplerce kurtarıldı

        Düzce'de dikenli tellere dolanarak mahsur kalan ayı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 21:06 Güncelleme: 27.10.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de dikenli tellere dolanan ayı ekiplerce kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de dikenli tellere dolanarak mahsur kalan ayı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamaya göre, bahçe kenarındaki dikenli tellere dolanarak mahsur kalan ayının sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye DKMP Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Düzce Üniversitesinden ekipler sevk edildi.

        Ekipler, uyuşturdukları ayıyı vücuduna dolanan telleri keserek kurtardı.

        Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapılan ayı, kendine geldikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'nin Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, ziyaretçilerini sonbaharın renk...
        Düzce'nin Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, ziyaretçilerini sonbaharın renk...
        Karadeniz'de dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
        Karadeniz'de dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
        Düzce'de 102 motosikletlinin katıldığı turla Cumhuriyet'in 102. yılı kutlan...
        Düzce'de 102 motosikletlinin katıldığı turla Cumhuriyet'in 102. yılı kutlan...
        Liseliler, minik öğrencilerin gelişimini destekleyen eğitici oyun kutusu ta...
        Liseliler, minik öğrencilerin gelişimini destekleyen eğitici oyun kutusu ta...
        Park halindeki otomobil yandı
        Park halindeki otomobil yandı