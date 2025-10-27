Düzce'de dikenli tellere dolanan ayı ekiplerce kurtarıldı

Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapılan ayı, kendine geldikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamaya göre, bahçe kenarındaki dikenli tellere dolanarak mahsur kalan ayının sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye DKMP Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Düzce Üniversitesinden ekipler sevk edildi.

