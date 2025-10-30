"Engelli oğlak" hikayesiyle başlayan iyilik hareketi, özel gereksinimli çocukların gönlüne dokundu

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de Türkçe dersinde işlenen "engelli oğlak ve çoban" hikayesinden etkilenen ilkokul öğrencilerinin eğitim gördükleri okulun özel eğitim sınıfının materyallerinin zenginleştirilmesi için hayata geçirdiği iyilik hareketi gönüllere dokundu.

Bahçeşehir bölgesindeki Cumhuriyet İlkokulu 3/H sınıfı öğrencileri, yaklaşık 1 ay önce Türkçe dersinde engelli doğan bir oğlak için çobanın gösterdiği fedakarlıkların anlatıldığı hikayeyi dinledi.

Hikayeden çok etkilenen öğrenciler, kendilerinin de okuldaki özel gereksinimli arkadaşları için fedakarlık yapmak istediklerini sınıf öğretmenleri Tevfik Kırgan'a iletti.

Okul yönetiminin de onayı ve desteğiyle harekete geçen öğrenciler, velilerinin katkısıyla evlerinden ip, boncuk, bez ve karton gibi malzemeler getirdi.

Serbest etkinlik derslerinde ve teneffüslerde öğretmenlerinin gözetiminde bileklik, kolye ve oyuncak hazırlayan öğrenciler, tasarladıkları ürünleri okulun giriş katında oluşturdukları stantta satışa sundu.

Elde edilen geliri özel eğitim sınıfının eğitim materyallerini zenginleştirmek amacıyla okul yönetimine teslim eden öğrenciler, hazırladıkları ürünlerin bir kısmını da özel gereksinimli arkadaşlarına hediye etti.

- Velilerin desteği ve çocukların fedakarlığıyla iyilik hareketi büyüdü

Sınıf öğretmeni Tevfik Kırgan, AA muhabirine, iyilik hareketinin mimarının öğrencileri olduğunu belirterek, "Türkçe dersinde bir gün engelli doğan bir oğlak için çobanın yaptığı fedakarlıkları anlatıyordum. Öğrencilerim konudan çok etkilendi ve 'Bizim de özel gereksinim duyan arkadaşlarımız var, onlar için de biz bir şeyler yapalım öğretmenim' şeklinde fikirlerini sundular." dedi.

Evlerinden ip, boncuk benzeri materyaller getirip hediyelik eşya ve oyuncağa dönüştürme fikrinin de çocuklardan geldiğini anlatan Kırgan, "Öğrencilerim, 'Bunları hem özel gereksinimli arkadaşlarımıza hediye edelim hem de okulda satışını yaparak gelirini özel eğitim sınıfı için kullanalım' fikriyle yola çıktı. Fikir bize de çok iyi geldi. Serbest etkinlik derslerimizde ve ders aralarında çocuklarımızın fedakarlığı ve velilerimizin desteğiyle bu işe koyularak daha da geliştirdik." diye konuştu.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Elif Feyza Başer, özel gereksinimli arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirerek, "Onlar için kolye, bileklik ve çeşitli takılar yapıyoruz. Bir kısmını onlara hediye edeceğiz bir kısmını da onların eğitimine katkıda bulunmak için satıp gelir elde edeceğiz." ifadesini kullandı.